湯唯親口否認婚變 人肉速遞冧老公

女星湯唯跟韓國導演老公金泰勇於2014年結婚，兩人育有一女，近日有網民拍到湯唯獨自接女放學，惹來婚變揣測。她前晚現身香港出席活動時否認傳聞，並冧爆感激老公照顧家庭，讓她可安心來港工作，又指要趕回北京為對方慶生，大方放閃。

湯唯去年憑朴贊郁執導的韓片《分手的決心》摘下韓國青龍獎影后，最近她推出親自策劃出版的新書《分手的決心一分鏡本》，前晚與導演現身在港舉行的新書簽名會。她表示花了兩年時間籌備新書，過程艱辛又開心：「翻譯花咗近千小時，有時我老公喺度都好啲，但如果佢唔喺度，我就要等囡囡瞓咗先開始翻譯。（老公有幫手翻譯？）我哋有專業翻譯，老公幫手照顧屋企同囡囡已經係最大幫助，如果唔係佢幫助，我今日點可能喺呢度？因為佢喺北京湊女。」

聖誕唔放人 提到早前被拍到在北京獨自湊女惹來婚變揣測？湯唯斷然否認：「點可能呀？如果冇我老公，我點可能喺度，好感謝佢，今次佢真係幫到我好多手。（同老公一齊住北京？）佢有工作就要飛，冇工作佢好想陪我哋兩個。（今年聖誕一齊過？）唔畀佢走，佢後日生日，我聽日離港。（趕返去慶生？）梗係啦！（點慶祝？）唔可以講，唔可以畀佢知。」

湯唯稱收到實體書時，開心之餘又想喊，問到會否再出版其他作品？她坦言未知。至於會否再拍港產片？她直言很想，記者提議其老公試拍港產片，她笑說：「等佢自己啲嘢做完先，我哋好難同時做嘢，因為個女一年級，好多嘢需要照顧。」另外，提到曾合作的內地藝人吳秀波，她稱已很久沒有聯絡，問到有否留意對方自爆被設局害到破產的新聞，工作人員即以時間緊迫為由帶走湯唯。