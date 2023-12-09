佘詩曼使6位數慶功 高海寧罷搶花球 搏殺唔趕嫁

佘詩曼前晚出席無綫舉行的《新聞女王》慶功宴，原來她請食飯已經花費6位數，又透露拍攝時出動10多個私伙手袋和首飾。同劇的高海寧笑言成為婚禮常客，但不心急結婚，只想把握機會衝事業。

無綫台慶劇《新聞女王》演員佘詩曼、高海寧（高Ling）、何依婷、王敏奕、車婉婉與無綫行政主席許濤等，前晚在尖沙咀出席劇集慶功宴。劇集首周平均收視錄得26.9點，成為2021年至今黃金時段冠軍，而劇集最高收視點更有27.9點，約有180萬觀眾收看，距離衝破30點邁進一大步！《新》劇還在內地各大平台熱話榜登上榜首，成績斐然。總監製鍾澍佳指大結局將連播兩小時，並移師澳門齊齊睇大結局。

出動私伙手袋 對於收視能否衝破30點，「女王」阿佘坦言要靠觀眾捧場，經常請食飯的她指慶功宴由無綫埋單，不過她樂意再請食飯慶功，但要集齊人並不容易，最少要等快將結婚的馬國明回來。問到請食飯的費用是否達6位數字？她笑說：「我冇計過呀，差唔多啦，開心咪得囉！施嬅、馬國明、高Ling佢哋都有請。」劇中「Man姐」一角成為模仿對象，她指服裝由劇組提供，但出動了私伙手袋和首飾，當中有10多個手袋：「喺網上睇到好多視頻扮我哋造型，幾得意，一秒變咗我哋套衫。」

至於高Ling被問到收視達30點會否派福利，她笑說：「福利套戲入面派得唔夠多咩？」她將會做湯洛雯（靚湯）的姐妹團，自言近3個月已經出席了6個婚禮，給了不少人情。問到為何出席多個婚禮都搶不到花球？她說：「我係特登唔搶嘅，因為有個說法，話搶到花球之後就要半年內結婚，如果唔係就有排冇得結婚，我再努力吓。（靚湯指定將花球畀你？）你叫佢搵定個男朋友介紹畀我先，但我都唔擔保半年內可以結婚，依家事業咁好，梗係衝吓事業先，好耐未試過依家咁忙，好開心！（咁再買樓？）未咁快，首期好難儲，好大筆，希望再賺多啲先。」此外，車婉婉近期為演唱會練歌、排舞及操馬甲線，透露會請《中年好聲音》成員做嘉賓，但不會邀請仍在比賽的《中年2》學員，以免顧此失彼。