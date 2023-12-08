Air Supply來港開騷 全場大合唱
澳洲二人組合Air Supply前日再度來港，在九展開騷慶祝成立48周年，主音Russell Hitchcock與結他手Graham Russell以首本名曲《Sweet Dreams》打頭陣，接着Graham向觀眾問好：「晚安，香港！你哋好嗎？好開心返嚟。你哋今晚心情係咪好好？」而他更表示香港在他們最喜歡的城市中排頭5位，他笑言：「我哋第一次嚟嘅時候係1981年，你哋有部分人嗰時都未出世。今晚我哋係屬於你哋，但同時，你哋係屬於我哋，咁樣OK嘛？」
唱完香港粉絲至愛的名曲包括《Lost in Love》與《Making Love Out Of Nothing At All》後，他們再安歌唱出《Without You》與《All Out Of Love》，Russell即場指揮觀眾大合唱及拍手，而鼓手高舉以中文寫上「尖叫聲」的紙牌示意觀眾尖叫。樂隊最後走到台前謝幕，Graham向觀眾大派結他Pick。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：