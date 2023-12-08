Air Supply來港開騷 全場大合唱

澳洲二人組合Air Supply前日再度來港，在九展開騷慶祝成立48周年，主音Russell Hitchcock與結他手Graham Russell以首本名曲《Sweet Dreams》打頭陣，接着Graham向觀眾問好：「晚安，香港！你哋好嗎？好開心返嚟。你哋今晚心情係咪好好？」而他更表示香港在他們最喜歡的城市中排頭5位，他笑言：「我哋第一次嚟嘅時候係1981年，你哋有部分人嗰時都未出世。今晚我哋係屬於你哋，但同時，你哋係屬於我哋，咁樣OK嘛？」