Air Supply來港開騷 全場大合唱

唱完香港粉絲至愛的名曲包括《Lost in Love》與《Making Love Out Of Nothing At All》後,他們再安歌唱出《Without You》與《All Out Of Love》,Russell即場指揮觀眾大合唱及拍手,而鼓手高舉以中文寫上「尖叫聲」的紙牌示意觀眾尖叫。樂隊最後走到台前謝幕,Graham向觀眾大派結他Pick。