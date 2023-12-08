愛貓當頸巾影封面 Taylor威到盡 膺《時代》年度人物

今年威到盡的美國天后Taylor Swift，成為《時代雜誌》（Time Magazine）的「年度人物」，身為貓奴的她，拍封面時不忘找愛貓當「頸巾」合照！

Taylor獲選為今年《時代》年度人物，總編Sam Jacobs形容她：「佢係少數喺自己故事裏面同時係作者同英雄嘅人。佢搵到方法打破邊界，成為光明嘅來源。」Taylor於社交網宣布消息，笑言雜誌通知她獲選時，她第一時間就問：「可唔可以帶埋我隻貓？」於是其中一個封面中，其愛貓Benjamin像頸巾般圍在她的頸上。

今年Taylor可謂風頭無兩，重新出版大碟後，成為史上首個同時有5張大碟打入美國銷量榜10大的歌手。《Eras巡迴騷》搶飛潮一度癱瘓售票網，引發美國參議院對售票生意模式展開聆訊；其西雅圖站演唱會觀眾跳躍時引發了等同2.3級地震的震盪。她受訪時指密集的表演令她筋疲力盡：「我除咗要攞嘢食都唔會離開張床，攞完就會返床食。我連續唱3晚搞到幾乎講唔到嘢。我每行一步，都因為着住高跟鞋跳舞，隻腳散吓散吓咁。」

單靠音樂成富婆 她上月成為身家超過78億港元的樂壇富豪，樂壇中其他突破這個數字的只有Jay Z、Beyonce夫婦以及Rihanna，但他們都有時裝、美容或音響生意，Taylor是唯一單靠音樂達到這個等級的人。Taylor於訪問中表示：「呢個感覺好似係我事業中嘅突破點，發生喺我33歲呢年。而喺我人生入面第一次，我係精神上已經足夠強韌去面對隨之而來嘅一切。」