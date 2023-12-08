暢所欲玄：十二生肖運程：牛

青龍之年，生肖屬牛的朋友，運程比較理想。有四粒大吉星，而凶星也是四粒，但力量不大，只是小凶星而已。

天德是男性大貴人星，而且得到此男貴人之幫助，不需還人情，是最好的貴人星。特別是工作中的男性，如有不明的地方，可以請教他。福星貴人星，雖沒有天德之力量，但會令屬牛朋友，不知何故，事事順利，令人心情美好，情緒平和。例如坐車、坐升降機、手機電量等等，多數情況下，剛剛撞着剛剛，雖不是甚麼大吉，但在這小事上順心。

玉堂吉星主文武顯貴，所以不論做文職的白領，或做武職的藍領，都有利於升職或容易得到上司的提拔。如大家有看《通勝》的話，十二建值之危日，是代表玉堂，在危日見客戶，特別有利。八座貴人，特別有利於以名氣作事業之人。

捲舌凶星就是口舌之爭，容易被人說壞話。絞煞凶星，特別在工作上，因為屬牛多貴人幫助，而且易得老闆欣賞，別人心有不甘，想中傷你的心態。扳鞍凶星，馬鞍破損，現代是指車的座位破損而引起破財。寡宿凶星，困在家而孤獨之意，現在香港可以宅在家，可能作吉星論。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅