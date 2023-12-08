黃祥興獻吻 為老婆慶生

藝人黃祥興向來對家中每一位成員都相當有心，同時又很重視儀式感，每逢節日總會花盡心思為家人送上歡樂。日前祥興的太太Peggy生日，他即與老婆撐枱腳吃飯慶生，除了蛋糕外，當然還有鮮花、送吻，祥興日前將相片放上社交網，相中他錫錫老婆，Peggy亦笑得相當甜美。