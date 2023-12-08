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陳自瑤整蛋糕 「貴」氣十足
視帝王浩信日前宣布與無綫已完約半年，結束17年賓主關係，但太太陳自瑤仍效忠無綫，丈夫宣布離巢當日，她就去了做蛋糕，悉心打扮在廚房一展功架，並透露蛋糕是為媽媽而做。見粉紅色的蛋糕上面有皇冠、金幣，金光閃閃，陳自瑤笑得開懷相當滿意。
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