楊千嬅重遊結婚地 回味當年之「勇」

歌手楊千嬅剛完成美加多場巡迴演唱會後，昨日宣布明年2月14、15日會再次啟動巡唱。而早前她與老公丁子高帶同楊媽媽，重遊當年他們於拉斯維加斯先斬後奏註冊結婚的小教堂，讓媽咪感受兩人當年的「勇」。

今次美加之行，千嬅盡孝道帶媽咪四圍品嘗美食、看魔術表演及睇騷，她說：「媽咪勁呀，佢時差都搞得掂，仲精靈過我。去到當年我同丁生註冊個小教堂，講番當時情況，佢聽得好開心。」回想當年與丁子高旅行期間突然結婚，千嬅指那一刻的「勇」真的改變了自己整個人生：「依家諗番，由一個人變兩個人，再變三個人，人生其實好多事個天都安排好！第日諗住再帶囝囝嚟，同佢講當年爹哋、媽咪嘅故事。」

首次新春開騷 由於稍後會再開騷，千嬅笑指丁子高管住她的飲食，但她表示：「芝士、漢堡、意粉幾乎日日食，丁生最叻係每到一個地方就問有咩最好食，係咁叫好嘢，但次次都叫我唔好食咁多，畀佢激死。」千嬅自言沒有理會勸喻，不過自知吃多了，回來就要「還」：「開始要節制，因為之後過年開騷，依家減定，留多啲quota過年用。」

千嬅續表示未試過在農曆新年做騷，加上是情人節，所以特別開心，她說：「以往過年多數一家人去旅行，今次就終於喺香港。」