3澳洲猛男 來港歎熱鍋 練美娟扮單身獵艷 蝦頭又食又拎

練美娟和楊詩敏昨日專誠拜會來自澳洲的慈善月曆猛男Brenden、Ricky和Michael，練美娟讚Ricky具男人魅力，已有男友的她即戲言是日單身，至於楊詩敏與6呎4吋高的Brenden最投契，被Brenden攬腰合照時強裝鎮定。

近日熱爆網絡的2024澳洲消防員月曆封面猛男Brenden、Ricky和Michael前日抵港，展開3日旋風之旅，昨日他們現身譚仔三哥米線的尖沙咀分店，試食譚仔雲南米線和譚仔三哥米線最新推出的「熱鍋」系列，同時宣傳譚仔準備開拓澳洲版圖。3位猛男天生明星相，Brenden貌似「美國隊長」基斯伊雲斯，Ricky最靚仔似足畢利谷巴，Michael笑起來則有點似奇洛李維斯，他們穿上消防制服，上身襯白背心，大晒超強麒麟臂，令前來打卡朝聖的藝人練美娟（娟姐）和楊詩敏（蝦頭）心心眼。Ricky負責「餵飽」她們食熱鍋，娟姐讚Ricky很有魅力，令她怕醜得不敢直視，更自認單身：「我今日單身，其實每逢識新朋友就變單身。」指有朋友知道她見澳洲猛男，還托她帶月曆來取簽名。

蝦頭心如鹿撞 蝦頭直認與Brenden特別投契，合照時對方輕攬腰肢，她表示要保持鎮定難度好高，笑稱絕不反抗。問到是否她喜歡的類型？她稱：「好難有女仔唔鍾意。」蝦頭表示好開心可以近距離接近他們，還收到他們送上月曆，笑言：「今日又食又拎。」談到早前完成舞台劇後體力大透支，聖誕和新年或會離港放假休息，問會否去澳洲探望猛男？她笑言這提議不錯。

讚香港靚女多 3位猛男表示留港這3天都會以制服示人，笑言平日工作不會如此穿搭，Michael約6、7年前第一次來港，對此地印象很好，決定要再來，Ricky和Brenden則是首次來港，Ricky讚香港好Amazing，此行遇見不少美女，感覺香港女士具青春氣息，Brenden表示行程緊湊，相信未有時間四處購物。