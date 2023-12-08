自肥計劃太保守 Edan激咀沈殷怡 唔夠盡捱轟

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）主演的熱播劇引起熱話。Edan與沈殷怡（Shirley）的一場接吻戲被批過分保守，未能去到盡，沈殷怡僅露香肩惜肉如金，Edan肌肉亦不夠結實，未在狀態。

由Anson Lo與Edan主演的ViuTV劇集《社內相親》，由籌備及開拍時已引起話題，播出以來更備受關注。不過劇集口碑兩極，有人讚演員外貌出眾，但亦有網民表示未及預期。前晚播出的第8集中，有一幕為Edan與女主角Shirley的激吻場面，但觀眾看完坦言感到失望。

床戲僅露香肩 劇情講述Edan在天橋與飲醉酒的Shirley擁吻，二人情不自禁下發生關係。這一場戲中，Edan赤裸上身，盡晒健碩身材，相當吸睛，但有網民對他的身形表示不太滿意，認為他的肌肉不夠結實。加上Shirley未有去到盡，僅僅露出一邊香肩，未能一展她的火辣身材，甚至穿得比Edan還要多，畫面不夠香艷，太過錫身，整體上有所保留。

事件引起網民熱烈討論，有網民笑言今次的床戲是否Edan自己加戲：「完全係自肥計劃」、「前前後後都唔知錫過幾次」、「同咁多女有對手戲，真係好命。」未知是否為了滿足網民的要求，Edan昨日即在社交網轉發導演發布的花絮照，並表示花絮照比起播出畫面更加激情四射，但為免大家心臟受不了，他將照片打了格，令網友再度失望。

Edan和Anson Lo主演的劇集口碑兩極。