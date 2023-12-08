娛樂

歐陽娜娜半裸瞓草地

娜娜的露背玉照性感之餘，亦帶點神秘。 娜娜的露背玉照性感之餘，亦帶點神秘。
娜娜的露背玉照性感之餘，亦帶點神秘。
台灣藝人歐陽娜娜最近推出了兩張實體專輯，包括首張國語專輯《The Star初星》及原創英文專輯《Live Today》，專輯內的寫真集更加搏到盡，其中一輯相就見她半裸伏在草地，大騷玉背，證明已經大個女。至於另一輯相就見她穿上吊帶衫在海邊戲水，大晒清新初戀感覺。
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