台灣藝人歐陽娜娜最近推出了兩張實體專輯，包括首張國語專輯《The Star初星》及原創英文專輯《Live Today》，專輯內的寫真集更加搏到盡，其中一輯相就見她半裸伏在草地，大騷玉背，證明已經大個女。至於另一輯相就見她穿上吊帶衫在海邊戲水，大晒清新初戀感覺。