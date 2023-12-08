北京首映禮 周秀娜熱力四射 陳偉霆尺度大開 受傷都要衝

張家輝、陳偉霆（William）主演的英皇電影《爆裂點》前晚於北京首映，戲中多個角色都因各種理由失控，故首映禮亦以「全員失控」為主題。陳偉霆表示今次難得與張家輝合作，就算受傷也要勇往直前；至於向來是「美麗擔當」的周秀娜同場大晒長腿，為寒冷天氣添熱度。

英皇電影《爆裂點》前晚於北京舉行大型首映禮，張家輝、William、譚俊彥以及梁洛施等現身，友情演出的周秀娜，在近乎零度的氣溫下，穿上迷你靚裙大騷長腿，令首映禮熱度瞬間飆升。至於出席首映的嘉賓還有陳嘉上、劉雅瑟等，跟張家輝合作過《激戰》的小演員李馨巧也來捧場。

電影《爆裂點》在香港被列為三級，動作場面毫無保留，北京首映禮亦取題為「全員失控，尺度大開」，眾人分享自己在現實中失控的「臨界點」，張家輝笑稱：「塞車時，想上廁所最失控！」而William則表示自己不太會失控，即使拍攝《爆裂點》時再辛苦也沒有這樣，他說：「和家輝哥合作後，我重新規劃了我的演藝道路，和他們合作充滿能量，那怕受傷也要向前衝，這種巨大的能量支持着我完成江銘這個角色！」梁洛施與影片中的角色同為母親，看到女性受到侵害時，是她最無法承受的，而周秀娜也有同感。至於一向疼錫子女的譚俊彥則笑言：「女兒不理我，最讓我失控！」

劉雅瑟：需要香港電影！ 特別前來捧場的劉雅瑟，看完電影後大讚有共鳴：「觀影過程非常爽，想起小時候看香港電影的感受，每一場打戲都那麽真實。隨着劇情推進演員們一個比一個慘，站在同為演員的角度來看，真的很辛苦，希望每位的付出都被大家看到。我們需要香港電影！」導演陳嘉上則大讚影片的極致觀影體驗狠狠抓住了觀眾，演員的付出更加可敬。