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好兄弟洪堯讀心解困
井柏然（左）和洪堯兄弟拍住上，默契十足。
除了兩位男主角受到關注，井柏然和洪堯分別飾演的禮部侍郎蘭珏和京城第一神探王硯，展現了深厚的兄弟情誼。兩人從小一起長大，每當蘭珏有困難時，王硯總能及時出現為他排憂解難，他們單靠一個眼神就知對方所想，絕對是最佳拍檔。
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