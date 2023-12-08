除了兩位男主角受到關注，井柏然和洪堯分別飾演的禮部侍郎蘭珏和京城第一神探王硯，展現了深厚的兄弟情誼。兩人從小一起長大，每當蘭珏有困難時，王硯總能及時出現為他排憂解難，他們單靠一個眼神就知對方所想，絕對是最佳拍檔。