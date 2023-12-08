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龍門陣
郭丞助陣淥麵
郭丞（前）與宋威龍飾演同鄉，互動多多。
此劇集合內地多個演員任配角及友情演出，包括《陳情令》郭丞飾演張屏同鄉好友兼麵攤攤主「陳籌」、《從結婚開始戀愛》張舒淪飾演「永宣帝」、《司藤》師悅玲飾演朔陽李氏「王太后」，至於《長歌行》李泰延則飾演蘭珏父親「蘭林」等等，演員陣容雖未至於強勁，但勝在熟口熟面，夠晒親切。
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