「鐵馬家族」去飲 獨欠嘉穎 馬國明：總之冇嗌交！

藝人馬國明前晚出席無綫劇集《飛常日誌》煞科晚宴，這是他婚前最後一個公開活動，但鄭嘉穎的「嘥時間」論仍在發酵，嘉穎的表弟王賢誌發文暗寸有人是「雙面人」，馬國明揚言不清楚對方在說誰，但承認「鐵馬家族」只有嘉穎缺席婚禮。

馬國明、洪永城和蔡思貝等前晚出席煞科晚宴，準新郎馬國明稍後便會飛往外地舉行婚禮。對於早前嘉穎太太陳凱琳網晒非洲旅行相，被網民斥責她為嘉穎的「嘥時間」論火上加油，馬國明表示：「我冇睇過，但Grace係咪去做嘢咋，如果係做嘢都好正常。」他又強調：「大家唔使將呢件事煲大，好小事啫，總之我同嘉穎冇嗌交。」

對於王賢誌暗寸有人是「雙面人」，他表示：「我冇睇，唔知佢講邊個，正如我之前所講，唔熟佢（嘉穎）嘅人會覺得佢寸，所以我唔會代其他人畀評論。」問到是否除嘉穎外，「鐵馬家族」成員都會出席婚禮？他直認：「依家應該齊，開頭子善都話唔得，因為同小朋友有關，不過依家問題解決咗。」

洪永城三代同堂慶生 洪永城前日40歲生日，劇組人員在煞科宴送上生日蛋糕並大唱生日歌。日前盛傳其太太梁諾妍懷二胎，問他是否有好消息公布？他表示：「應該會，唔係想隱瞞，純粹係交畀老婆講。」話口未完，梁諾妍即上載超聲波照公布喜訊，表示預產期是明年4月。洪永城又透露稍後會舉家到台灣與母親慶生，他與母親和女兒都是12月生辰，因此可以三代同堂一齊慶祝。

另外，蔡思貝透露日前到廣州跟國家體操冠軍劉婷婷學前空翻及平衡木，她表示：「人哋3歲就訓練，我30歲先訓練，不過婷婷讚我有體操天分。」她受訓目的是裝備好自己，隨時去應付動作戲。