拉鋸多月 BLACK PINK落實續約

韓國人氣女團BLACK PINK與YG事務所的合約今年8月已結束，但一直未有續約的消息，更多次傳出只有Rose續約，Jennie、Lisa與Jisoo都有意離巢。YG昨日終於宣布與BLACK PINK續約的消息：「我們和BLACK PINK經過慎重的討論，以深厚的信任為基礎，簽訂關於組合活動的專屬合約。」透露將為BLACK PINK發行新專輯及進行超大型的世界巡演。

YG的總管製作人楊賢碩表示：「能夠和BLACK PINK延續緣分，我感到很高興。」續約消息公布後，YG的股價上升29%，子公司YG PLUS的股價亦上升23.33%。據指YG與BLACK PINK簽訂的是針對團體活動的合約，至於4名成員的個人合約仍在協議中。

V入伍前爆與Jennie分手 另外，BLACK PINK成員Jennie去年5月與防彈少年團（BTS）成員V被爆約會而傳拍拖，昨日突傳2人已分手。而V與BTS隊友RM、Jimin及Jungkook將分別於本月11及12日入伍，4人前晚開直播跟粉絲道別，其中自薦考入首都防衞司令部特殊任務大隊的V表示知有很多粉絲擔心，但這是自己的目標，又希望在當兵期間鍛煉體力：「我會變得很健康和強壯，就算開15場演唱會都不會累，我現在62公斤，目標是增重到86公斤回來！」