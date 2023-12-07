香閨遺男裝衫 年底婚期撻Q 深田恭子疑劈腿 男友證分手

日本41歲女星深田恭子被爆疑因劈腿而嫁入豪門夢碎，有指她趁男友杉本宏之出差，邀男導演上香閨過夜，杉本發現後忍痛分手！

深田恭子與身家高達5億港元的46歲地產大亨杉本宏之交往5年，曾因她酗酒而屢傳離合，數月前有指男方回心轉意。上月2日41歲生日的恭子被拍得帶男友一起到父母家慶生，她左手無名指戴上戒指而再傳好事近，報道指2人今年9月開始談論婚事，11月見家長後，原打算年底前拉埋天窗。

不過，昨日有媒體大爆2人已分手，男方亦親口證實：「分手是事實，祝她幸福！」女方事務所則指私事交由本人處理。至於分手原因，報道指杉本發現恭子與一名男導演過從甚密，雙方攤牌後決定擱置婚事，最終結束5年情。報道未有公開男導演姓名，但提供了線索，指恭子分別於4年前及今夏與對方合作日本片《初次戀愛那一天所讀的故事》及日劇《18/40～兩人的夢想與愛情～》。而在劇集開拍前，2人曾被目擊在六本木的酒吧消遣，而劇集播畢的10月和11月，該導演趁杉本出差，單獨到訪恭子與杉本半同居的香閨過夜。

「奸夫」被起底 傳為導演福田 爆料者指恭子曾介紹該導演給杉本認識，但沒料到該導演過夜後竟將T恤留下，結果被杉本發現，懷疑恭子劈腿而忍痛分手。該導演在事件曝光後將社交網帳號轉為非公開，其所屬的製作公司則表示不回應員工私事。

日本網民火速起底，發現該導演疑是47歲福田亮介，他與恭子還合作過《請和這個沒用的我談戀愛》及《下剋上考試》等劇，其社交網帳號目前亦為非公開，而男星橫濱流星曾上載《初》劇煞科時與福田的合照。此外，福田曾在社交網發文親暱稱恭子為「小恭」，又上傳自己在片場坐她的椅子的照片，可見關係匪淺。