術後一年 施明回家慶生

藝人施明去年在家中跌倒緊急送院，一度要做開腦手術及留醫，經過長達一年治療，終可出院回家。本月5日是其生日，兒子李泳漢在家為她慶祝，施明於社交網報平安：「今年我的生日非常高興，有我三個小寶貝孫兒，感覺非常溫馨溫暖。」相中見她一頭短髮精神不錯。李泳漢受訪時說：「好開心，因為有佢喺度先似番一頭家。」