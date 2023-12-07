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術後一年 施明回家慶生
藝人施明去年在家中跌倒緊急送院，一度要做開腦手術及留醫，經過長達一年治療，終可出院回家。本月5日是其生日，兒子李泳漢在家為她慶祝，施明於社交網報平安：「今年我的生日非常高興，有我三個小寶貝孫兒，感覺非常溫馨溫暖。」相中見她一頭短髮精神不錯。李泳漢受訪時說：「好開心，因為有佢喺度先似番一頭家。」
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