黃心穎借愛犬冧唱新婚

藝人馬國明的舊愛黃心穎，今日推出新歌《I Sleep》，是她與歌手泥鯭新婚後首度出歌。她率先公開預告片，MV以動畫形成製作，當中黑狗主角與其愛犬極相似，加上MV片段中，從狗狗視角見到一名女子躺在地上，一名男子上前關心，似是以愛犬角度講述她與泥鯭的愛情故事。