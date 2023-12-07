歌手葉巧琳推出以電子遊戲世界為主題的專輯，早前舉行新碟分享會，一口氣演唱全碟歌曲，並挑戰《無窮盡》126字急口令式歌詞獨白，讓粉絲瘋狂尖叫。而粉絲窩心準備了她最愛的蠟筆小新造型蛋糕和香檳為她慶生，令她感動得眼濕濕。