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葉巧琳急口令惹尖叫
歌手葉巧琳推出以電子遊戲世界為主題的專輯，早前舉行新碟分享會，一口氣演唱全碟歌曲，並挑戰《無窮盡》126字急口令式歌詞獨白，讓粉絲瘋狂尖叫。而粉絲窩心準備了她最愛的蠟筆小新造型蛋糕和香檳為她慶生，令她感動得眼濕濕。
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