姜濤MV點擊跌Watt MIRROR紅館騷 退票手續刁難人？

男團MIRROR人氣王姜濤的MV一向是「Views數擔當」，出道5年推出共13首單曲，在大批姜糖（粉絲暱稱）的加持下，今年第一首歌曲《DUMMY》曾創下15小時破120萬觀看次數的佳績，累積半年逾745萬觀看次數，但似乎「有頭威無尾陣」，今年壓軸登場兼話題性高的新歌《岩巉》，上架至昨日共9日，只有108萬觀看次數。

昨日有傳點擊率偏軟跟他與台灣緋聞女友林思廷（Tammy）在MV中又攬又錫有關，姜糖睇到嬲，爛醋埕遍地開花，而之前夥拍Tammy的《愛情簽證申請》MV，3年累積收看次數僅得349萬。網上更流傳姜糖「抗議」，留言稱要將投選姜濤做「我最喜愛的男歌手」的投票工程終止，亦有稱會改投最珍惜粉絲的張敬軒一票。不過，仍有姜糖願斥資應援，將銅鑼灣港鐵站打造成一條「岩巉道」外，還有大型廣告牌及電車廣告。

糾纏半年 仲要銀行排櫃位 另外，有讀者報料指去年發生紅館墮屏事故，被迫叫停的MIRROR紅館演唱會退票手續費時失事，依主辦單位指示，程序歷時6個月，期間要歌迷多次上網登記、還實體飛、再填實體表格及到指定中心辦理，而收到的現金票須到指定銀行排櫃位取現金，令讀者認為：「主辦係咪唔想退票呢？」