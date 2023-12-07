中娛星動：那英節目畫面被消失 Baby禍不單行 社交帳號遭降級

女星楊穎（Angelababy）最近傳遭內地封殺，除絕迹公開活動外，其社交平台帳號近日慘遭降級；至於之前捲入《中國好聲音》風波的內地歌手那英，則被消失於湖南衞視的節目內，令網民擔心她成「出事」藝人。

Angelababy疑於法國觀賞「19禁」脫衣歌舞騷後，傳被內地封殺，社交平台被全面禁言，事業受到重創。事件持續發酵，近日有網友發現她的社交平台帳號遭到降級。

Baby的社交平台擁有1.05億粉絲，獲得紅底、金色V的官方認證，怎料12月起她已被降級成為普通的黃色V。通常實名認證的帳號擁有1萬以上粉絲、1,000名以上鐵粉、近30天文章閱讀量達1,000萬便可獲得紅底、金色V的認證，不過因為Baby已遭到禁言1個月，不符合近30天文章閱讀量達1,000萬的條件，因此被降級，粉絲得知消息後均感難過。

央視仍保留相關內容 另外，內地歌手那英與姊姊那辛早前傳出在歌唱節目《中國好聲音》中黑箱操作，遭網友狠批「爽撈油水」，其後那英一直神隱。近日湖南衞視節目《聲生不息．家年華》播出，有網民發現電視台將那英所有鏡頭全裁掉，其中播放那英的老師谷建芬與學生的大合照時，畫面刻意裁掉那英，加上節目播放那英與王菲合唱《相約1998》的舊片段時，卻只有王菲的鏡頭，兩件事結合起來，令網民覺得並非巧合，而是刻意為之。

相關做法即時引來網上熱議，有網民推測那英肯定出事了或是得罪了甚麼人，不少粉絲湧到電視台、那英及其工作室的社交網留言，要求他們就事件回應。不過，亦有網友指那英並沒有出甚麼大問題，因為央視上月在社交網推薦過那英主唱的歌曲，如果要封殺，央視必定會把相關貼文刪掉。