學古巨基擺千禧pose 容祖兒曬太陽拉筋 2億豪宅曝光

Joey日前上載了一段家居短片，並寫道：「拉筋女人不會老」，只見她穿着一身舒適服飾，拉開窗簾走出露台，一邊享受日光浴，一邊在瑜伽墊上做拉筋運動，幾年前她豪擲2億購下的淺水灣海景豪宅，得以大曝光。短片中只看到部分豪宅內貌，其中一張白色吊椅，面向一望無際的美麗海景，相當寫意，認真令人羨慕。

準備開P過聖誕

正所謂多勞多得，早前Joey拍攝了以熱血追夢為主題的電視廣告，故事講述Joey認識了一位充滿抱負的年輕人，但Joey深知過程絕不容易，所以不斷從旁扶助及激勵。Joey似乎被劇本感動，鏡裏鏡外都表現得非常熱血，每個動作、每句對白都充滿幹勁，其中模擬停留在空中的動作畫面，Joey示範用雙手支撐着整個人，非常考驗臂力，Joey還笑說：「可以順便做埋健身！」是次廣告走Y2K風格，拍攝當日Joey手舞足蹈擺出多個Y2K風格的pose，並聯想起好友古巨基千禧年代的唱片封面及宣傳照，笑指：「呢啲係基仔嘅經典pose嚟㗎喎！」隨即模仿基仔，無論表情、眼神還是動作都十分神似。Joey表示最開心是品牌聯同龍珠主題的禮品，好想將所有精品道具據為己有，準備聖誕和新年期間，與家人朋友舉行多場龍珠居酒屋party。