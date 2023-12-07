娛圈單打：視帝決心往外闖 出走風潮勢難擋

嘩，又走多一件！效力TVB 16年的花旦黃智雯剛剛宣布離巢，就連一直受盡力捧的小生兼視帝王浩信都拒絕被綁！跟TVB合作17載的「Signal Wong」兩奪視帝，一直係大台愛將，連佢都話「完約一身輕」，真係估佢唔到！

佢透露已完約半年，現時回復自由身，跟TVB改為部頭合約關係。嗱，日前佢就為擔正新劇、「港版黑暗榮耀」《黑色月光》開鏡拜神，再度同楊茜堯合作。雖然唔再係親生仔，但呢套百分百係重頭劇，反映依然受到重視。

講真，近年已少見王浩信在香港現身，主力放在內地市場，目前正在拍攝另一內地劇，自己做埋經理人一腳踢。當然啦，中國14億人口市場龐大，同香港係牛髀同蚊髀，賺人仔比賺港紙更加吸引，自不待言。睇嚟大台真係好難留人，唔止花旦血流成河，連一手捧起的炎明熹都爆出離巢疑雲，你話點算！

之不過，香港觀眾更加留意王浩信同陳自瑤的婚姻生活，二人聚少離多，絕口不提對方，男方仲要緋聞多多，婚變頻傳，甚至一度爆出YoYo入紙離婚，只係TVB為保視帝暖男形象，唔准公布。隨着視帝轉投內地懷抱，會唔會不認不認還須認，惟有拭目以待。

話時話，唔少觀眾都對呢兩公婆疑似婚變、死都唔認的曖昧態度生厭，批評佢哋做新聞、博宣傳。老實講，有頭髮冇人想做瘌痢，結得婚連女都生埋，當初一定希望白頭到老。所以啫，勉強冇幸福，如果真係唔適合就無謂蹉跎，畢竟男女一樣青春有限，不如趁早搵第二春啦！