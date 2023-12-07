揭表哥鄭嘉穎係雙面人？王賢誌割席：早就見識過

藝人鄭嘉穎與馬國明鬧不和風波持續發酵，前者的表弟兼藝人王賢誌疑看不過眼，發文割席：「一早已放棄同呢個人有任何聯繫。」陳凱琳則開腔為老公嘉穎護航。

藝人鄭嘉穎近日暗示很大機會缺席馬國明的婚禮，又指缺席「鐵馬家族」聚會是因為「浪費時間」，隨即傳出他與以兄弟相稱的馬國明不和。事件持續發酵，連嘉穎的表弟王賢誌亦疑看不過有人的言論和行為，在社交平台發文割席：「始終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣，其實我早就見識過，所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫。如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個，連朋友都講唔上，千祈唔好再問我。」記者聯絡上王賢誌，問他有否留意鄭嘉穎與馬國明傳不和？他說：「我淨係留意到有人解讀咗我寫嘅嘢啫。」追問他所指的是誰？他則未再回覆。

陳凱琳護夫：佢說話簡潔 鄭嘉穎早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，被問起馬國明即落閘，公然斥主持：「唔好再問，得㗎啦，我哋有分數。」被狠批小家，網民更重提昔日他一系列「犯眾憎」的傳聞。鄭嘉穎受千夫所指，陳凱琳前日出席活動時為老公解畫：「佢冇唔開心，身邊朋友同我都知道佢說話比較簡潔、直接。」對於缺席馬國明的海外婚禮，她直認與湊仔有關：「3個小朋友之後會放假，我哋未必可以兩個出埠，所以未知去唔去到。馬國明同湯洛雯好體諒，其實我哋私下係好和洽。」她稱與一對新人已有共識，打算在他們出發前或返港後補請食飯。另外，她又否認與「少婦聯盟」成員龔嘉欣及譚凱琪友情不再的傳聞。