《時裝頒獎禮》女星大鬥法 Olivia開中門 Rita驚變恐龍

雙料選美冠軍Olivia Culpo中門大開現身《英國時裝頒獎禮》，與姬摩絲（Kate Moss）女兒Lila Moss大鬥性感，英國女歌手Rita Ora則玩「恐龍背鰭」搶鏡！

英國時裝盛事《英國時裝頒獎禮》前日冒雨在倫敦皇家艾伯特音樂廳舉行，曾奪環球小姐與美國小姐后冠的Olivia以中門大開的露肩低胸黑色長裙現身，英國名模姬摩絲的21歲女兒Lila穿上吊帶低胸銀色透視裙，各擅勝場。姬摩絲則穿黑色長裙，展現高貴氣質。

羅密歐紅地氈放閃 英國女歌手Rita Ora偕《雷神》（Thor）系列新西蘭導演老公Taika Waititi到場，以大露背裝示人，背上貼上有如恐龍背鰭的裝飾，夠晒騎呢！英國女模Rosie Huntington-Whiteley穿上低胸與露肚黑裙晒性感，影星祖狄羅（Jude Law）女兒Iris Law則選擇以潮爆look上陣。

至於英國球星碧咸（David Beckham）兒子羅密歐（Romeo）與已復合的模特兒女友Mia Regan一起行紅地氈，表現恩愛。而其他有份出席的荷里活影星包括安妮希芙威（Anne Hathaway）、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）、姬莉安德遜（Gillian Anderson）與「第2代蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）。