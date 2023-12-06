暢所欲玄：龍年生肖開運錦囊：狗、豬、鼠

狗：「沖太歲」力量強大，宜貼身佩戴馬形及虎形生肖飾物助運。龍年容易破財，宜投資穩健實物保值，也不妨在家中擺放聚寶盆吉祥物。宜主動作身體檢查，並要提防五黃及二黑兩顆凶星飛臨的流年方位。感情變化之年，宜落實結婚計劃或添丁沖喜，否則聚少離多反而更有利。權力運提升，但切記保持謙虛低調，以免受到負面攻擊。

豬：吉星進駐，有步步高陞之勢，不妨進一步催旺流年九紫當旺方位。貴人助力充足，尤其有利從事前線銷售或倚靠人緣的工作。財運起伏波幅大，投資要見好即收，也可多佩戴黃晶。出門容易遇上行程變化或水土不服之象，宜預先購買旅遊保險以策萬全。龍年過後的蛇年屬「沖太歲」，須於第四季提早部署準備。

鼠：職場上有領導群雄之象，不妨再催旺流年六白武曲星方位加強運勢。人際關係「吉中藏凶」，建議貼身佩戴粉晶飾物提升人緣運。肖猴者在龍年對自己有特別助力，遇有麻煩不妨尋求協助。家中長輩容易受沖，除主動翻新家居外，也適宜擺放白玉葫蘆。慎防遇上無理取鬧的女性或道路意外，駕駛者宜用太歲車掛以保平安。

堪輿學家麥玲玲師傅