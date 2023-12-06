「宇宙天團」ERROR昨日為有份主持的ViuTV綜藝節目《究竟讀緊乜》宣傳，成員保錡大爆拍攝辛酸，透露他需要「瞓棺材」：「本身瞓喺入邊已經好焗，冚埋個蓋仲要等佢哋笑完先拍，等咗成個鐘。」他們又大爆肥仔飲醉酒，指他整天也在放空狀態下拍攝，但平日貪睡的他卻出奇地未有睡着，笑言是他拍攝生涯中最精神的一次。