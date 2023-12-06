「鐵馬」兄弟是非不絕 陳凱琳出埠淪箭靶 湯洛雯：缺席唔影響儀式

鄭嘉穎以湊仔為由拒絕出席馬國明的婚宴，因而鬧出兄弟不和。在此風頭火勢之時，嘉穎太太陳凱琳分享非洲之旅的影片，網民即質疑她為何不幫忙湊仔，慘成箭靶！而準新娘湯洛雯暗示嘉穎缺席只屬小事：「又唔會影響個儀式嘅。」

鄭嘉穎自揚言要照顧兒子而無暇赴峇里出席馬國明和湯洛雯（靚湯）的婚禮後，即傳出昔日好兄弟不和，而嘉穎太太陳凱琳似乎火上加油，在網上分享跟好友去非洲旅行的影片，網民即怒轟鄭嘉穎要留港湊仔，她卻可以去旅遊。她之後再上載性感照，笑指「老公zoom近咗」，網民再度寸嘴表示：「你老公冇覺得浪費時間咩？」

至於待嫁的靚湯昨日出席品牌活動，對於鄭嘉穎以照顧小朋友為由拒到賀，她理解已有子女的圈中朋友有苦衷：「小朋友好黐身，仲要出Trip難度更高，但咁又唔會影響儀式嘅，或者返港時再約食飯啦！（收到禮未呀？）未收到有人送禮喎。」

呻冤冇封老公嘴 問到何時出發，她以保護朋友顏值為由拒答：「有啲朋友素顏搭飛機，唔想畀人影到。」她又為自己平反，指沒有下令馬國明封嘴：「係佢唔知啫，我冇唔畀佢講。」並透露出席的60位賓客中，有一半是圈中人，包括和她組成「2line黨」的朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻。

問到瘦身成功的她是否準備穿性感婚紗？她笑言為免嚇親長輩，選擇了較保守的婚紗，又指雖然人在異地，但亦會按照傳統穿中式禮服及進行簡單的上頭儀式，胞妹任伴娘，岑杏賢、蔡思貝、高海寧（高Ling）及圈外朋友會任姊妹團。

她自爆最想高Ling搶到花球，問到可見過對方的追求者？她說：「冇喎！我估佢多人追，因為啲朋友都叫我介紹高Ling畀佢哋識。」