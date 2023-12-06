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林允「星」味不再 只能做阿四
林允新劇造型趕客，負評如潮。
內地女星林允早前約滿周星馳並選擇獨立發展，撇甩「星女郎」的光環後，演藝事業未見有大突破。其主演新劇《水龍吟》開鏡，她的劇中造型和妝容慘遭劣評，甚至有網民直指其顏值有缺陷，包括眼距寬、眼細等：「眼睛真的太沒有神了，喪裏喪氣的！」更指她星味一般，難以在劇中擔當主角，只配演丫鬟角色。
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