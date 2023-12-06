Mo父稱呼MIRROR「嗰12個」 So Ching觸動人心

阿Mo努力創造奇迹

李盛林牧師透露了兒子的治療時間表，每日朝10晚6進行訓練，在儀器輔助下踏出了第一步。即使晚間不能一覺瞓天光，半夜要在家人的協助下起身拉筋，但李牧師表示阿Mo非常積極主動去治療：「一做治療，幾辛苦都撐起精神面對，主動留心自己每一個動作。」而阿Mo目前在儀器輔助下已行過146次，每次20至25分鐘，總共走了470至480步，李牧師坦言：「呢16、17個月嘅過程，我哋見到有好多醫學統計上冇可能出現嘅嘢，竟然喺阿Mo身上出現。」醫學團隊曾經講過，以阿Mo的情況，其他人要留在ICU（深切治療部）至少半年，但阿Mo兩個月就離開ICU，這對李牧師而言已是神迹：「其他人出事3、4個月下身就萎縮，但係佢依家都冇萎縮過。」