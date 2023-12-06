Mo父稱呼MIRROR「嗰12個」 So Ching觸動人心
男團MIRROR演唱會墮屏意外發生逾一年，重傷的舞者李啟言（阿Mo）至今仍在接受治療，其父親李盛林牧師近日激罕受訪，言談間只以「嗰12個」來形容MIRROR。
李盛林牧師日前接受訪問時，被問到若果意外不是發生在他兒子身上會如何，他表示：「如果換轉唔係阿Mo，係24個Dancers其中嗰23個呢？或者係嗰12個呢？佢哋會點面對呢？」他慶幸屏幕墜下的那一刻，兒子頸部剛好稍微向前，並指：「如果佢唔係微微向前，幾百公斤嘅螢幕直插落個頭度，係當場會爆，對佢嚟講，死咗都唔知咩事。」
阿Mo努力創造奇迹
李盛林牧師透露了兒子的治療時間表，每日朝10晚6進行訓練，在儀器輔助下踏出了第一步。即使晚間不能一覺瞓天光，半夜要在家人的協助下起身拉筋，但李牧師表示阿Mo非常積極主動去治療：「一做治療，幾辛苦都撐起精神面對，主動留心自己每一個動作。」而阿Mo目前在儀器輔助下已行過146次，每次20至25分鐘，總共走了470至480步，李牧師坦言：「呢16、17個月嘅過程，我哋見到有好多醫學統計上冇可能出現嘅嘢，竟然喺阿Mo身上出現。」醫學團隊曾經講過，以阿Mo的情況，其他人要留在ICU（深切治療部）至少半年，但阿Mo兩個月就離開ICU，這對李牧師而言已是神迹：「其他人出事3、4個月下身就萎縮，但係佢依家都冇萎縮過。」
香港中文大學醫院的劉敏昌教授亦有接受訪問，他大讚So Ching是不可多得的好女仔，看得出她如何關愛阿Mo，無微不至地照料對方。
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