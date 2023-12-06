娛圈單打：能屈能伸真漢子 好過只識嗌離婚

吳浩康（Deep）自從同郭思琳結婚兼誕下兒子後，似乎真係修心養性。他離開舊東家回復自由身，正當外界留意佢有乜新搞作，竟然唔聲唔聲嚇人一驚，轉行投身「職安真漢子」！真係估你唔到！

話說Deep在社交網上載開工相，自爆每日都在地盤工作，其後更晒出晨早乘坐港鐵到地盤開工的短片為證。有圖有片有真相，網民亦由最初以為佢吹水唔抹嘴，變成對佢佩服得五體投地，大讚佢能屈能伸，為了養家，成熟不少，終於似番個負責任的大男人！

嗱，冇比較冇傷害。Deep與舊時同門張致恒（Steven）的情況，可謂一大對比。二人過去同屬一間公司，又差唔多時期出道，婚前一樣溝女成癮，私生活比事業精彩得多。之但係，Steven同雯雯結婚兼連生貴子後，依然不脫耍耍滾本色，遭老婆指摘周圍食女，又廢又懶，餓死妻兒瘟臭屋，仲時時刻刻嗌離婚添。

Deep早排一樣傳出婚姻亮紅燈，老婆大爆老公半夜出去見第二個女人，仲話兩公婆早已分房瞓，婚變咁滯，但幸好Deep懸崖勒馬，向老婆認錯，總算雨過天青。家陣仲轉行做地盤工人搵錢養家，夜晚再教唱歌，似乎真係痛改前非，起碼比起Steven，似番個一家之主咁啦。

由五光十色的娛樂圈轉往另一跑道，仲要從事體力勞動工作，的確唔容易。希望Deep唔係玩玩吓，唔會有頭威冇尾陣。大家都知，娛樂圈最講求話題同形象，外界見佢改過自新，形象大變，話唔定會有其他工作送上門呢！祝佢生生性性啦！