楊茜堯出招禁爆料 王浩信離巢半年 工作自己揸Fit

楊茜堯與王浩信昨日「母子檔」到深圳為新劇拜神，無綫「離巢潮」下再添一員，效力無綫17年的視帝浩信自爆已約滿半年，現已回復自由身，工作自己話晒事。

【陳永峯深圳直擊】王浩信、楊茜堯、林夏薇、黃翠如、楊卓娜、張頴康等昨日在深圳為無綫重頭劇《黑色月光》進行開鏡拜神儀式。茜堯與浩信繼《名媛望族》後，事隔10年「母子」團聚，茜堯在台上一度阻止浩信爆兩人今次的關係，浩信受訪時笑說：「喺《名》劇佢做我細媽，期待今次張力好夠嘅劇本。」

對於劇集被指是港版《黑暗榮耀》，飾演「復仇天使」的茜堯說：「題材有咁嘅元素，唔同嘅，當然會有香港嘅色彩。」問到劇中可會被虐待，她笑指身上沒有疤痕，但要先賣關子，不能劇透。繼《家族榮耀》2年後再拍劇，她指當然掛住小朋友，但已安排妥當，由老公羅子溢接力湊仔：「好似走甩咗咁，雖然係做嘢，但都係一個幾好嘅短休時間。」

無綫今年出現藝員離巢潮，黃智雯、趙希洛及朱智賢等先後離開，原來效力無綫17年的視帝浩信亦已約滿，自爆回復自由身：「完咗約已經半年，依家係部頭合約關係，好開心再同成班兄弟姊妹合作，返到嚟好有返屋企嘅感覺。」正拍攝內地劇《黃雀》的他透露現時沒有簽經理人公司，自行處理工作事宜，也是個挑戰。

林夏薇上演激情戲 林夏薇劇中飾演大反派，角色亦正亦邪，她直指角色發揮大，是演過的角色中難度最高，並指劇中與浩信及馬志威有感情線，更有激情戲。而繼《七公主》3年後再拍劇的翠如，與茜堯及卓娜飾演三姊妹，她指今次與茜堯首次合作，心情緊張，皆因對方演技好，可以趁機好好學習，又解釋指之前將重心放在旅遊節目上，故沒有拍劇。