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楊紫-20℃冰屋直播 美腿變雪條
楊紫為了宣傳羽絨品牌，幾凍都頂硬上！
內地女星楊紫憑鮮明形象及精湛演技深受歡迎，近日她為代言的羽絨品牌開直播，勇闖零下20度的冰屋，親身試驗羽絨的保暖程度。雖然上身有羽絨褸包到冚，但下身卻是及膝裙，露出一大截小腿，直播期間更被發現小腿凍到紅卜卜，令Fans大為心痛！但她仍若無其事地與網民互動，談笑風生，盡顯專業態度。
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