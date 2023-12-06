楊紫-20℃冰屋直播 美腿變雪條

內地女星楊紫憑鮮明形象及精湛演技深受歡迎，近日她為代言的羽絨品牌開直播，勇闖零下20度的冰屋，親身試驗羽絨的保暖程度。雖然上身有羽絨褸包到冚，但下身卻是及膝裙，露出一大截小腿，直播期間更被發現小腿凍到紅卜卜，令Fans大為心痛！但她仍若無其事地與網民互動，談笑風生，盡顯專業態度。