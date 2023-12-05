娛樂

川口春奈首做司儀 興奮等追星

日本樂壇盛事《第65屆日本唱片大賞》頒獎禮將於本月30日舉行，憑話題劇《silent》上位的女星川口春奈，接替去年的有村架純首度擔任司儀。昨日她偕男主播安住紳一郎亮相記者會見傳媒，她透露心情興奮，最期待欣賞韓國女團NewJeans及人氣樂隊Mrs. GREEN APPLE的演出。
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