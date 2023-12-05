爆紅作添食劣評如潮 宋江被彈戲份少 3大「神股」救劇

韓國男神宋江孭飛的新劇《Sweet Home 2》日前上架，口碑差強人意，勝在有他與李鎮旭、李到晛3位男神齊齊晒靚股，即使劇情被狠批爛透，但「宋江行股惑」亦成功帶挈劇集熱爆全球！

宋江3年前憑打怪獸人氣劇《Sweet Home》爆紅後，主演劇集一部接一部，近期他更「自己打自己」，有兩部孭飛劇同期播出，當中與女神金裕貞合作的浪漫愛情劇《與惡魔有約》率先於上月底上架，一度打入Netflix亞洲地區非英語劇排行榜Top 1，但之後被他另一作品《Sweet Home 2》奪走冠軍位置，令他再度榮登近期韓劇界至Hit男神。

不少劇迷激讚《Sweet Home》角色鮮明，怪物設定新穎，但第2季播出後負評如潮，男主角宋江的戲份少於全劇四分之一，卻加入大量無關重要的新角色，令主線故事發展相當鬆散。雖然劇情被彈得一文不值，當中3位男神的露股演出卻成為全劇最大亮點！

高旻示演技獲讚 宋江、李鎮旭與李到晛在劇中同樣受感染，變成半人半怪物，並各自有露股場面，相關截圖在各大討論區瘋傳，成功為劇集增加熱度，也有不少網民坦言為了宋江靚股而專程捧場。至於女角高旻示與李詩英在第2季同樣大有發揮，後者演繹誕下怪物女兒的一場分娩戲演技獲讚。此外，有份演出首季的女星高允貞，在第2季僅客串數秒，但已被大讚靚爆鏡，而第3季將於明年夏天上架。