暢所欲玄：龜殼

中國有所謂四大靈獸，便是龍、麒麟、鳳凰及龜，當中只有龜是實在存在的，而龍、鳳凰及麒麟只有其圖騰形象，可能是神話之獸，並非真實存在世上。

龜既為神獸，自然具有靈性，古人便以炙龜殼看其所裂之紋而斷吉凶，其炙龜殼的技術現已失傳，反而是學習占卜不可或缺的工具，原來龜殼確實有其獨特的板塊紋理，符合天地之數。

龜殼之背是圓拱形的，龜身是平直的，代表天圓地方之象；龜背中間有三大板塊稱之為天人地三才，在向頭方的代表上天，中間的代表人，向尾的代表地，即上天下地，人在中間。故不論天上、人間、地下的疑難，皆可占卜吉凶禍福。

在龜殼三才之下便有十塊板塊，代表十天干，即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，在十塊板之下周邊的有二十四塊板塊，代表二十四節氣，即立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏……以至大寒而止。其身下正中有十二塊板塊組成，代表十二地支，即子丑寅卯辰巳午未申酉戍亥，其下周邊亦有二十四塊板塊，代表二十四山，即壬子癸、丑艮寅、甲卯乙、辰巽巳、丙午丁、未坤申、庚酉辛、戍乾亥也，故龜殼包含天文地理之數，實在神奇。

玄學家伍立群