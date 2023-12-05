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跳舞片被惡搞 林俊傑發火：唔好笑
歌手林俊傑早前於內地巡唱演出《不死之身》，惟當日的舞蹈片段被網友加上各種惡搞音樂後在網上瘋傳，林俊傑在網上爆Seed發文，疑似回應此事，他以英文寫道：「如果你只是想通過在表演片段加上奇怪的音樂來獲得快樂，下次請不要來我的演唱會。」並以Hashtag表示「不好笑」、「不尊重」。
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