歌手陳慧敏近日推出新歌，於MV突破心理關口，與大隻型男舞蹈員有互相撫摸及親密接觸畫面，被取笑舉動為「自肥」，不過她卻笑說：「實情係我被Dancer摸咗成個鐘，搞到我自己都有啲尷尬，但真係辛苦佢哋，好感謝團隊無畀我留喺舒適圈，畀我睇到一個從未見過嘅自己。」