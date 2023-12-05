結婚半周年百無禁忌？ 陳家樂送白菊花 激嬲連詩雅

藝人陳家樂與太太連詩雅（Shiga）近期活躍於網上平台，聲演生活日常短片，並以「揀乜都死」作為主題系列，最新影片的主題是「當身邊兄弟係豬隊友」，兩位豬隊友分別是於新片中飾演家樂好兄弟的朱栢康（朱康）及岑珈其，過程笑料十足。

短片上集，Shiga先問正在打機的家樂，可有為翌日的結婚半周年紀念日做好準備，惟家樂表現得若無其事，還胸有成竹自誇已準備好，不過未幾即秒速跑入廁所找兄弟求救，朱康一口答應，當家樂鬆一口氣走出廁所時，Shiga便拿着手機播放朱康的語音檔，完美踢爆家樂，並怒氣沖沖地向老公咆哮。

豬隊友幫倒忙

下集家樂找了珈其幫拖，珈其表示會為他安排燭光晚餐，更會有花有酒有肉有蠟燭，但到了結婚半周年紀念日，家樂西裝骨骨開門收速遞，卻發現內裏是白菊花、拜神雞及燒肉、燒酒、拜神的紅色蠟燭、拜神生果及果盤，Shiga見狀即怒髮衝冠地說：「陳家樂！我未死喎！你拜山呀？」更將整束菊花擲向家樂，非常爆笑。另一邊廂，藝人黃浩然與太太不經不覺亦結婚18年，近日他於社交網分享家人合照慶祝，當中更有當年的結婚照片，相當溫馨。