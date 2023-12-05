闊別香港舞台8年 竇靖童襲音樂節 廣東話冧Fans

王菲愛女竇靖童闊別香港舞台8年，於前晚現身中環音樂節，演出令人驚喜，她舉手投足充滿母親的天后風範，而深得王菲好友疼愛的她，獲天王嫂徐濠縈任攝影師，而陳奕迅則在網上留言鼓勵。

26歲的竇靖童（童童）棄玩前衞造型，染回黑色頭髮，穿上波希米亞風服裝現身中環海濱的「Clockenflap」音樂節舞台，在近1小時的演出中，獻唱多首歌曲包括《Hello》、《May Rain》及《橘子汽水》等共11首歌。雖現場下着毛毛細雨，但無阻她的專業表現，在台上游走又到處彈跳，大將之風滿載母親王菲的影子。不過在唱出第一首歌時，疑咪高峰出現音響問題，見她不停用手勢向工作人員示意調高音量。

妹妹泳池晒水着 於北京長大，以普通話為母語的她，唱完歌即入鄉隨俗改以廣東話打招呼：「大家好！我好高興嚟到香港同你哋一齊玩！」雖然仍有進步空間，但自言望能講廣東話的她，誠意滿分令人留下好感，而最驚喜的是她到中段時唱出陳奕迅的廣東歌《大開眼戒》，唱完後她即笑說：「好驚唔記得歌詞。」事後，她於社交網上載寫滿《大》歌詞的手掌照片，並留言說：「雖然還是唱錯了…很開心8年後又能在香港唱歌。」和王菲分屬好友的陳奕迅（Eason）則留言：「有享受到最重要。」

除Uncle Eason隔空鼓勵外，其太太徐濠縈更親身照顧世姪女，變身「最美攝影師」為童童拍片及上載到社交網，可見「天后之女」集萬千寵愛在一身。

另外，童童的同父異母妹妹竇佳嫄就在社交網晒泳裝照，一頭紅髮的她，在泳池邊騷胸晒長腿，跟愛中性打扮的家姐童童，氣質及作風迥異。