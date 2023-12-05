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李君妍久燒不退入院
李君妍服下大量退燒藥後終退燒，現已逐漸康復。
在無綫劇集《羅密歐與祝英台》飾演「泥鯭姐」的藝人李君妍，日前在社交網自爆病倒，久燒不退：「睡不到，呼吸變得困難才知道這不是小病，我入院了。呢次經歷，如越了生死，擔心到底係咩病菌，會唔會醫唔到……幾天內幾乎食了好幾年生病的退燒藥，最後終於退燒，病情好轉了，清楚知道係咩菌係可以醫治，亦正在治理中。」
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