在無綫劇集《羅密歐與祝英台》飾演「泥鯭姐」的藝人李君妍，日前在社交網自爆病倒，久燒不退：「睡不到，呼吸變得困難才知道這不是小病，我入院了。呢次經歷，如越了生死，擔心到底係咩病菌，會唔會醫唔到……幾天內幾乎食了好幾年生病的退燒藥，最後終於退燒，病情好轉了，清楚知道係咩菌係可以醫治，亦正在治理中。」