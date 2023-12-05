馬國明知嘉穎行唔開：有時間嘥咪搵我囉！
準人夫馬國明即將與湯洛雯舉行婚禮，卻爆出「鐵馬家族」好友鄭嘉穎嫌聚會嘥時間，更表明會缺席婚禮，馬國明對此表示體諒，還說：「有時間嘥咪嚟搵我囉！」
視后佘詩曼、馬國明、高海寧及何依婷等昨日宣傳無綫熱播劇《新聞女王》，馬國明表示婚禮仍有很多事要處理，故之後只能盡量抽時間宣傳。談到鄭嘉穎早前表明不會參加婚禮，又指「鐵馬家族」聚會嘥時間，馬國明完全體諒：「佢有3個小朋友，我哋喺外地搞，走開幾日好困難。」又指對方早已通知他未能赴會，不會失望：「熟朋友先唔會失望，我都係屋企人擺先，合情合理。」又希望大家不要誤會對方：「唔熟嘅就會覺得佢好寸，但真正朋友係覺得，你依家冇時間嘥唔緊要，你有時間嘥咪嚟搵我囉！好朋友係咁，嚟到就嚟，嚟唔到就算。」
佘詩曼傷韌帶
佘詩曼則透露為此劇拍追逐戲時，因太投入而弄傷膝頭：「攞住攝錄機半蹲半跪咁過馬路，要重覆拍好多次，啪一聲扭傷膝頭，好痛，睇跌打話傷到韌帶。」對於有報道指她被前緋聞男友鄭嘉穎扯進「鐵馬家族」不和事件，她不相信是事實：「好好笑，點解會扯到咁樣！」至於快將出嫁的何依婷，日前為好友蔡嘉欣婚禮擔任姊妹，順道取經，她大讚場面感人，自己婚禮一定會忍住眼淚，免得化妝溶掉。
另外，翡翠台公布上周收視，《新》劇跨平台直播收視最高25.1點，較上周升0.7點，連續兩星期稱冠；《叠影狙擊》最高收視21點，升1.3點；周六晚播出的偶像選秀節目《亞洲超星團》最高收視亦有14.9點。
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