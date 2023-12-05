馬國明知嘉穎行唔開：有時間嘥咪搵我囉！

視后佘詩曼、馬國明、高海寧及何依婷等昨日宣傳無綫熱播劇《新聞女王》，馬國明表示婚禮仍有很多事要處理，故之後只能盡量抽時間宣傳。談到鄭嘉穎早前表明不會參加婚禮，又指「鐵馬家族」聚會嘥時間，馬國明完全體諒：「佢有3個小朋友，我哋喺外地搞，走開幾日好困難。」又指對方早已通知他未能赴會，不會失望：「熟朋友先唔會失望，我都係屋企人擺先，合情合理。」又希望大家不要誤會對方：「唔熟嘅就會覺得佢好寸，但真正朋友係覺得，你依家冇時間嘥唔緊要，你有時間嘥咪嚟搵我囉！好朋友係咁，嚟到就嚟，嚟唔到就算。」