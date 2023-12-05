李佳芯未「解凍」得閒睇音樂劇

視后李佳芯因政治立場傳被內地封殺及遭無綫「雪藏」，近期僅在綜藝節目亮相，仍未有任何開拍新劇的消息。她日前相約好姊妹梁嘉琪及楊潮凱，齊齊觀賞音樂劇《大狀王》打發時間，當日她淡妝上陣，頭戴白色漁夫帽，雖然打扮隨意，但仍星味十足。