12月5日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月05日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李佳芯未「解凍」得閒睇音樂劇
李佳芯（左）相約梁嘉琪及楊潮凱睇音樂劇。
視后李佳芯因政治立場傳被內地封殺及遭無綫「雪藏」，近期僅在綜藝節目亮相，仍未有任何開拍新劇的消息。她日前相約好姊妹梁嘉琪及楊潮凱，齊齊觀賞音樂劇《大狀王》打發時間，當日她淡妝上陣，頭戴白色漁夫帽，雖然打扮隨意，但仍星味十足。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231205-1205_00282_023/李佳芯未「解凍」得閒睇音樂劇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc