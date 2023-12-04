10:00 勁歌推介及餐餐有宋家

1:00 午間新聞及區選小百科

1:20 流行都市及玩轉上葡京

2:45 食為奴（PG）及區選小百科

6:00 今日有樓睇及新聞檔案

7:25 有理說得清及一馬當先惠社會

8:30 新聞女王（PG）及玩轉上葡京

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

