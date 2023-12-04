Pulp初次合體來港 Jarvis碌落樓梯 跌斷骨

在中環海濱舉行的年度大型音樂節《Clockenflap音樂節》昨晚閉幕，而英國殿堂級搖滾樂隊Pulp周六晚任壓軸嘉賓，主音Jarvis Cocker負傷上陣，台上自爆演出前在港不慎從樓梯跌下導致骨折！

Pulp以《I Spy》打頭陣，引來全場大合唱。主音Jarvis大講唔鹹唔淡廣東話：「我哋係Pulp，你哋係香港！」他透露抵港後不幸跌落樓梯導致骨折，並在大螢幕展示X光片，又提到低音結他手Steve Mackey今年3月離世，巡迴一度受挫。他提到2018年11月曾以個人名義參加《Clockenflap》，而今次是Pulp首次來港，最後樂隊以名曲《Common People》作結，Jarvis表示：「好多謝大家，正如我頭先所講，我因為受咗傷，表演都有啲驚，但多得你哋幫助我渡過。」觀眾再次大合唱，大跳特跳，迎來當晚高潮。

演唱會結束後，Jarvis再在社交網公開X光片，透露碌落樓梯，整斷兩條肋骨，幸獲醫護人員悉心照顧，所以才可以如常開騷。而在Pulp演出之前，美國Hip Hop組合De La Soul亦有表演，開場時成員Maseo一邊打碟一邊大叫：「香港你哋點呀？大家舉手表達對Hip Hop嘅愛啦！」期間成員Posdnuos發表感言，率領觀眾向今年2月離世的成員Dave致敬：「我想你哋一齊講，多謝Dave！」

ATARASHII GAKKO!疊羅漢 不過最搶Fo的還是同日下午日本跳唱女團ATARASHII GAKKO!的演出，她們穿上招牌校服出場大跳怪雞型格舞，又展示騎膊「合體技」，台下反應熱烈。隊員Suzuka以英語向樂迷打招呼：「你好香港！我哋嚟自日本！一齊拍手啦！」又表示：「今次係我哋第一次嚟香港，好開心嚟到《Clockenflap》！你哋想唔想跳舞？一齊跳啦！」她們演唱《Tokyo Calling》及《Free Your Mind》等大熱作品，Suzuka大讚觀眾：「香港人能量好高！」玩到最後，她更落台近距離接觸前排觀眾，全場氣氛高漲！