暢所欲玄：接納不同是一種格局

物固有所然，物固有所可，無物不然，無物不可。萬事萬物都有其存在的價值和依據，沒有甚麼是不該存在的。物有不同物，人有不同人。所謂：「同人唔同命。」層次愈高的人，愈懂得接納不同、理解不同。有很多人和你所想的不一樣，亦有很多人的言行跟你的想法背道而馳，但是他不一定是錯。

正如俗語有云「一生都是命，半點不由人，落地哭三聲，好醜命生成。」以上所論述的，一一可從我們的出生年月日時推斷出來。古語云：「金無足赤，人無完人。」

其實坊間還有一些俗語很有道理，隨意一句「天無絕人之路」，真的，就算測出有些劫難是命中注定，我們便坐以待斃嗎？以前好多病要等死，今天有很多新藥，很多所謂宿命都可以改變，只要你肯走出去尋找，命運便得到轉變。

自古有云：「齊家治國平天下。」縱然你有億萬家財，又有名氣，但全家人互不信任和溝通，又常常出賣妻子，當妻子是交易，當養兒是交代。這是圓滿的家嗎？當然得不到天下人的肯定，所做的事最後無疾而終。這是真實例子。

明年將踏入九運，跟我們有甚麼關係？是否為九運布好了陣就無災無難？只要你能改心，好運便跟着你走。

堪輿學者元海