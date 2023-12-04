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鄧月平擬告劉馬車誹謗
近日涉嫌非禮的網絡紅人「劉馬車」劉駿軒，早前曾拍片自稱跟藝人鄧月平拍過拖，又在拳賽的記者會上分享兩人的戀情，有讀者爆料指鄧月平在社交網回覆網友說：「經理人喺9月已經搵好晒律師團隊，律師信、誹謗文件9月已經Ready好。」本報記者聯絡鄧月平查問是否打算向劉馬車採法律行動，她表示沒有回應。
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