冼靖峰十大不入 《超星團》奧利拋離逾20萬票排第一

有65位練習生參與的偶像選秀節目《亞洲超星團》，最新一集進行初舞台才藝考核，經過一輪激戰，頭5位分別是獲得248,805票的奧利、44,884票的李權哲、43,911票的譚奕天、34,505票的張勝希和31,924票的林展爍，獲得第一名的奧利較李權哲遙遙領先逾20萬票，相當誇張！而香港代表冼靖峰獲得26,954票排第13位、黃奕斌獲得20,570票排第17位、丁子朗獲20,385票排第19位、名模歐陽妙芝兒子方玉亨獲19,974票排第20位、女星洪欣兒子張鎬濂則獲14,414票排第37位。

Rain聽唔明照讚 在一眾練習生中人氣較盛的奧利、舒灝、郝瑞然、孫瀟威和阿昕然組成「HELLO WORLD」，奧利甫出場即引起全場起哄，更有練習生直言「第一已經出現」。5子跳唱《REBORN》時，奧利站在中間跳唱又Rap，表現亮眼，之後在個人舞台再晒Rap功，他表演前害羞表示：「歌詞是為了舞台效果，大家不要想太多，先給大家道個歉！」他演出的歌曲《Joke》非常嗆口，故表演完畢後再次耍冧。

身為Rapper的導師C君大讚：「你17歲嗎？我想告訴你，17歲的你，比17歲的我厲害太多了！」Rain亦說：「雖然我聽不懂中文，但是奧利的發音咬字能夠感覺到是挺好的，包括Flow、Groove這些都挺好的。」最終奧利獲評「一等星」，在場所有人對他獲超高票數也目瞪口呆。