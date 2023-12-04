五月天假唱風波鬧大 官方介入調查

每逢開騷例必爆滿的台灣天團五月天近日捲入假唱風波，事件持續發酵，最新消息指官方採取行動，而今次鑑定歌聲真偽的音樂博主稱已向內地消費者協會舉報天團假唱。

近日有博主針對五月天上海演唱會其中12首歌進行真假唱鑑定，懷疑當中有5首歌經過修飾，此說法惹來五月天歌迷不滿及反駁，雙方在網上爭持不下。由於五月天曾到北京巡唱，北京市文化市場執法總隊迅速採取行動，對五月天的表演進行監管，至於上海市文化和旅遊局暫時未有回覆。

執法總隊已派員到之前的演唱會進行監管，監察表演曲目與審批內容是否一致，以確認五月天的演唱會是否符合表演標準，而五月天明年再舉行北京巡唱時，會再派員到控制台觀察是否有人涉嫌假唱。有網民指假唱嚴重侵犯了觀眾權益，亦違背音樂的本質，建議有關方面對五月天採取相應措施。

博主進行舉報 而掀起是次假唱風波的博主，前日稱已向內地消費者協會舉報五月天公然假唱，理應承擔賠償及相關法律責任，望相關部門徹底調查，還消費者一個公道。一直未有回應事件的五月天海外巡唱未受影響，成員現時正準備法國巴黎的演出。